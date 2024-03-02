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Сельта здолала Альмерію в 27 турі Ла Ліги

Гол Мінгеси приніс перемогу Сельті
Сьогодні 00:12 89 0
Сельта здолала Альмерію в 27 турі Ла Ліги
#Альмерія, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

У 27 турі іспанської Ла Ліги Сельта вдома святкувала перемогу над Альмерією.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Мінгеса. До речі, Альмерія з 65 хвилини грала у меншості. Для Альмерії це вже 18 поразка, ще 9 ігор завершила внічию. Ця команда ще не знаю смаку перемоги у Ла Лізі у нинішньому сезоні. Сельта ж завдяки здобутим трьом очкам піднялася на 16 місце у турнірній таблиці ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
27 тур, 1 березня

Сельта - Альмерія 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 73 Мінгеса

Напередодні визначилися фіналісти Кубку Іспанії. Атлетик розгромив Атлетико Мадрид за сумою двох матчів (4:0). У фіналі баски зіграють із Мальоркою, яка переграла Реал Сосьєдад у серії пенальті.

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