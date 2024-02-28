Головне
"Чемпіон" повертається до "Української правди"
Сьогодні 13:57 1347 1
Мудрик вивів Челсі вперед у матчі Кубку Англії
Сьогодні 22:41 293
Бухов - найкращий спортсмен України в лютому
Сьогодні 18:42 2566 1
Шовковський став найкращим тренером 18 туру УПЛ
Сьогодні 18:22 210
Ванат визнаний найкращим гравцем 18 туру УПЛ
Сьогодні 17:40 357
Лунін проведе переговори з Реалом щодо нового контракту
Сьогодні 17:21 335
Визначився склад збірної України на етап Кубку світу в Голменколлені
Сьогодні 16:39 400
Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли
Сьогодні 12:17 1008
Шоу двох акторів: Голанд оформив пента-трик, а де Брейне віддав 4 асисти в матчі Кубку Англії
Сьогодні 10:05 863
Ястремська з боями переграла Доулгайд на старті турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:25 562
Прямі трансляції

Карпати хочуть підсилитися двома легіонерами

Склад львів'ян має підсилитися на початку березня
Сьогодні 22:09 127 0
Карпати хочуть підсилитися двома легіонерами
#Карпати, #Полісся, #Аріельсон

Джерело - Sport.ua.

Карпати підпишуть двох іноземних гравців на початку березня.

Про це повідомляє Sport.ua.

Львів'яни підсиляться 19-річним нападником Аріельсоном. Бразильський гравець Крузейро виступає на правах оренди за Полісся, однак у житомирському клубі на нього не розраховують.

Карпати орендують Аріельсона до кінця сезону з правом викупу. 19-річний нападник у поточному сезоні зіграв 16 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти.

Також, львів'яни можуть підписати 26-річного хавбека Джареда Хаса, який зараз перебуває в статусі вільного агента. Правому півзахиснику запропонують підписати піврічний контракт з пролонгацією ще на сезон.

Аріельсон має приєднатися до складу першого березня, а Хас - шостого.

Напередодні Карпати призначили Гліба Корнієнка шеф-скаутом клубу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
"Чемпіон" повертається до "Української правди" "Чемпіон" повертається до "Української правди" 1347 1
Бухов - найкращий спортсмен України в лютому Бухов - найкращий спортсмен України в лютому 2566 1
Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли 1008
Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця 1339 1
Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами 4040
Мбаппе розповів Макрону та еміру Катару про можливий трансфер у Реал Мбаппе розповів Макрону та еміру Катару про можливий трансфер у Реал 10827
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 318198
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10982
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48192
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56177 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28128
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91728