Склад львів'ян має підсилитися на початку березня

Карпати підпишуть двох іноземних гравців на початку березня.

Про це повідомляє Sport.ua.

Львів'яни підсиляться 19-річним нападником Аріельсоном. Бразильський гравець Крузейро виступає на правах оренди за Полісся, однак у житомирському клубі на нього не розраховують.

Карпати орендують Аріельсона до кінця сезону з правом викупу. 19-річний нападник у поточному сезоні зіграв 16 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти.

Також, львів'яни можуть підписати 26-річного хавбека Джареда Хаса, який зараз перебуває в статусі вільного агента. Правому півзахиснику запропонують підписати піврічний контракт з пролонгацією ще на сезон.

Аріельсон має приєднатися до складу першого березня, а Хас - шостого.

Напередодні Карпати призначили Гліба Корнієнка шеф-скаутом клубу.

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