Полісся створило надто мало гострих моментів біля воріт ЛНЗ у матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомив помічник головного тренера житомирського клубу Володимир Книш.

“Дуже тяжкий матч видався, від штрафної до штрафної, але обмаль гольових і гострих моментів як біля одних, так і біля інших воріт. Не вистачало останньої передачі, не вистачало взаєморозуміння футболістам, які були на полі. Але в такій зв’язці вони грають вперше.

Фортюне мав непоганий вигляд у першій половині гри, брав на себе, загострював комбінації. Намагався тактичні і комбінаційні атаки перетворити у швидкі, які несуть за собою небезпеку біля воріт суперника. Брав гру на себе, але теж трохи не вистачало кінцівки. Коли відбулась заміна на Назаренка, залишалось 20 хвилин і ми дійсно хотіли освіжити гру внаслідок того, що Назаренко виходив по своїй позиції.

Козак мав добрий вигляд, через нього йшла гра і ми випускали людей, які, як ми сподівались, освіжать. І коли вийшов Назаренко, то пішла гострота. Але не вистачало кінцівки. Ндукве для його першої гри показав досить непоганий рівень, але це все до штрафного. Хотілось би, щоб небезпека від наших гравців була у штрафному суперника, а не до штрафного.

Тому можна сказати, що з напівмоментів ми не витягли все. Але зараз ми не будемо махати шашками, ми все детально розберемо і будемо вже розбиратись по фактах, а не емоціях.

Зараз я думаю Денису Бойку важко, але ніхто не висловлює претензій в його сторону. Це футбол і буває з усіма. Була помилка, я вважаю, що він досвідчений гравець, стрижневий гравець, який сто разів ще все виправить. Це забудеться, а результат далі буде гарний”, — відзначив Книш.