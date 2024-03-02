Челсі Мудрика зіграє проти Брентфорда, Евертон Миколенка прийме Вест Гем: розклад матчів АПЛ

Розклад матчів 27 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 березня, у межах 27 туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться сім матчів.

Розклад матчів 27 туру АПЛ на 2 березня:

17:00 Брентфорд - Челсі

17:00 Евертон - Вест Гем

17:00 Ноттінгем - Ліверпуль

17:00 Ньюкасл Юнайтед - Вулвергемптон

17:00 Тоттенгем - Крістал Пелес

17:00 Фулгем - Брайтон

19:30 Лутон - Астон Вілла

Напередодні Челсі з голом Мудрика обіграв Лідс у Кубку Англії. Для Михайла цей м'яч став першим у 2024 році. Українець останнім часом втратив місце у стартовому складі, а перед фінальним матчем Кубку Ліги проти Ліверпуля мав невтішну серію із трьох поспіль "повних матчів" на лавці.

Раніше повідомлялося, що Евертону Віталія Миколенка повернули 4 очки в АПЛ.

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