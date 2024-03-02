Кіченок виграла українське дербі на шляху в півфінал турніру в Остіні

Кіченок та Калашникова вперше разом вийшли до півфіналу турніру WTA.

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Кіченок у парі з Оксаною Калашніковою (Грузія) обіграли дует Сабіна Зейналова (Україна) / Мая Джойнт (Австралія) у чвертьфіналі хардового турніру WTA 250 в Остіні (США).

Матч тривав 1 годину та 21 хвилину. Кіченок та Калашнікова тричі подали навиліт, допустили 8 подвійних помилок та використали 3 з 3 брейк-пойнтів.

Це буде перший спільний півфінал для українсько-грузинської пари, в якому вони зіграють проти дуету Катаржина Кава (Польща) / Бібіана Схофс (Нідерланди).

ATX Open - WTA 250

Остін, США

Хард (зал)

Призовий фонд - $267,082

1/4 фіналу, 02 березня

Надія Кіченок (Україна) / Оксана Калашнікова (Грузія) – Сабіна Зейналова (Україна) / Мая Джойнт (Австралія) 3:6, 6:3, [11:9]

Відзначимо, що в Остіні в одиночному розряді продовжує виступати Ангеліна Калініна, яка напередодні також вийшла у півфінал.