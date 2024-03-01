Джерело - Twitter/X.
Легендарний боксер Майк Тайсон у футболці Бенфіки привітав лісабонців із ювілеєм.
Відповідне відео португальський клуб розмістив на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Вітаю вас зі 120-річним ювілеєм. Чорна пантера назавжди", — сказав колишній чемпіон світу в суперважкій вазі.
Як відомо, прізвисько Чорна пантера належало найбільш відомому гравцю Бенфіки Ейсебіо.
Тайсон пояснив, звідки виникла його любов до португальського гранда.
"Минуло багато років, але в мене вдома досі зберігається цей комплект. Його подарував мені мій друг, син португальських іммігрантів у США. Він завжди говорив зі мною про Бенфіку і свою пристрасть до клубу, тому мені стало цікаво. Я читав про історію клубу", - наголосив колишній боксер.
🥊 O amor não tem fronteiras! ❤️🔥#EPluribusUnum • #120Anos pic.twitter.com/29ZBx93Avn— SL Benfica (@SLBenfica) February 28, 2024
Нагадаємо, що основним голкіпером Бенфіки є українець Анатолій Трубін, який у цьому сезоні вже провів 30 поєдинків за клуб.
Напередодні Бенфіка з Трубіним поступилася лісабонському Спортингу в 1 матчі півфіналу Кубку Португалії.