Легендарний боксер зізнався, що є шанувальником португальського клубу

Легендарний боксер Майк Тайсон у футболці Бенфіки привітав лісабонців із ювілеєм.

Відповідне відео португальський клуб розмістив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Вітаю вас зі 120-річним ювілеєм. Чорна пантера назавжди", — сказав колишній чемпіон світу в суперважкій вазі.

Як відомо, прізвисько Чорна пантера належало найбільш відомому гравцю Бенфіки Ейсебіо.

Тайсон пояснив, звідки виникла його любов до португальського гранда.

"Минуло багато років, але в мене вдома досі зберігається цей комплект. Його подарував мені мій друг, син португальських іммігрантів у США. Він завжди говорив зі мною про Бенфіку і свою пристрасть до клубу, тому мені стало цікаво. Я читав про історію клубу", - наголосив колишній боксер.

Нагадаємо, що основним голкіпером Бенфіки є українець Анатолій Трубін, який у цьому сезоні вже провів 30 поєдинків за клуб.

Напередодні Бенфіка з Трубіним поступилася лісабонському Спортингу в 1 матчі півфіналу Кубку Португалії.

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