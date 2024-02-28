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Худжамов: У збірній України немає першого номера

Тренер воротарів збірної України розповів про конкуренцію в команді
Сьогодні 21:34 218 0
Худжамов: У збірній України немає першого номера
#Збірна України з футболу, #Рустам Худжамов

Джерело - Чемпіон.

У збірній України немає пріоритетного гравця на позицію голкіпера.

Про це розповів тренер воротарів у національній команді Рустам Худжамов.

"У нас є Лунін, Трубін, Бущан та Різник. Я б не сказав, що вибір буде простим. Кожному воротарю хотілося б почути, що він перший номер. Це додає впевненості, але говорити зараз, що у нас є перший номер — це розслабити воротаря, повністю нівелювати усі зусилля, які витратили інші воротарі на зборах, матчах і підготовці.

Нема 100% першого номера. Є хлопці, які між собою конкурують. І це правильно, я не можу когось виділити. Я розумію їх почуття", – сказав Худжамов.

Нагадаємо, півфінал плей-оф Ліги націй за вихід на Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня, початок зустрічі заплановано на 21:45.

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