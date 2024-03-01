Джерело - Чемпіон.
Спортинг здобув домашню перемогу над Бенфікою в першому матчі 1/2 фіналу Кубку Португалії.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "левів". Матч-відповідь запланований на 3 квітня.
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та здійснив 2 сейви.
Кубок Португалії з футболу
1/2 фіналу, 29 лютого
Перший матч
Спортинг - Бенфіка 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Гонсалвіш, 2:0 - 54 Дьокереш, 2:1 - 68 Аурснес
Цей матч став для українця 34-м у цьому сезоні: Трубін пропустив 29 голів, 13 ігор відстояв "на нуль".
Контракт українського воротаря з Бенфікою чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 22-річного Трубіна у 25 мільйонів євро.
Раніше визначився суперник Бенфіки в 1/8 фіналу Ліги Європи.