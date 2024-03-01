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Бенфіка з Трубіним поступилася Спортингу в 1 матчі півфіналу Кубку Португалії

Матч-відповідь відбудеться 3 квітня
Сьогодні 07:16 256 0
Бенфіка з Трубіним поступилася Спортингу в 1 матчі півфіналу Кубку Португалії
#Бенфіка, #Кубок Португалії, #Спортинг, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Спортинг здобув домашню перемогу над Бенфікою в першому матчі 1/2 фіналу Кубку Португалії.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "левів". Матч-відповідь запланований на 3 квітня.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та здійснив 2 сейви.

Кубок Португалії з футболу
1/2 фіналу, 29 лютого
Перший матч

Спортинг - Бенфіка 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Гонсалвіш, 2:0 - 54 Дьокереш, 2:1 - 68 Аурснес

Цей матч став для українця 34-м у цьому сезоні: Трубін пропустив 29 голів, 13 ігор відстояв "на нуль".

Контракт українського воротаря з Бенфікою чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 22-річного Трубіна у 25 мільйонів євро.

Раніше визначився суперник Бенфіки в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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