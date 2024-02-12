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Малиновський пояснив, чому не святкував гол Аталанті

Руслан Малиновський прокоментував гол у ворота Аталанти
Сьогодні 15:55 260 0
Малиновський пояснив, чому не святкував гол Аталанті
Фото - Getty Images
#Аталанта, #Дженоа, #Руслан Малиновський

Джерело - football.ua.

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський пояснив, чому вирішив не святкувати свій красивий гол у матчі 24-го туру італійської Серії А проти Аталанти.

По це розповів сам футболіст у коментарі Tutto Atalanta.

"Я провів в Аталанті кілька чудових років, ми досягли історичного досягнення і вийшли до Ліги чемпіонів, тому я не святкував свій гол. Відчуваю величезну повагу до Аталанти та вболівальників. Тут народилася моя дочка, я провів тут чудовий час.

Що стосується матчу, то ми заслуговували на більше, але невеликі деталі зробили результат. Я пишаюся командою", — розповів Малиновський.

Нагадаємо, Малиновський виступав у складі Аталанти з 2019 по 2023 рік.

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