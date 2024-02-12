Малиновський пояснив, чому не святкував гол Аталанті

Джерело - football.ua.
Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський пояснив, чому вирішив не святкувати свій красивий гол у матчі 24-го туру італійської Серії А проти Аталанти.
По це розповів сам футболіст у коментарі Tutto Atalanta.
"Я провів в Аталанті кілька чудових років, ми досягли історичного досягнення і вийшли до Ліги чемпіонів, тому я не святкував свій гол. Відчуваю величезну повагу до Аталанти та вболівальників. Тут народилася моя дочка, я провів тут чудовий час.
Що стосується матчу, то ми заслуговували на більше, але невеликі деталі зробили результат. Я пишаюся командою", — розповів Малиновський.
Нагадаємо, Малиновський виступав у складі Аталанти з 2019 по 2023 рік.