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Малиновський - у запасі Дженоа на матч з Удінезе

Став відомий стартовий склад Дженоа
Сьогодні 21:08 95 0
Малиновський - у запасі Дженоа на матч з Удінезе

Джерело - Чемпіон.

У 26 турі італійської Серії А Дженоа прийме Удінізе.

Український півзахисник господарів Руслан Малиновський розпочне матч на лаві запасних.  У цьому сезоні він зіграв 23 матчі за Дженоа, у яких відзначився трьома забитими голами та двома асистами.

Матч розпочнеться о 21:45.

Нагадаємо, у 25 турі Дженоа зіграла внічию з Наполі.

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