Малиновський - у запасі Дженоа на матч з Удінезе

Джерело - Чемпіон.
У 26 турі італійської Серії А Дженоа прийме Удінізе.
Український півзахисник господарів Руслан Малиновський розпочне матч на лаві запасних. У цьому сезоні він зіграв 23 матчі за Дженоа, у яких відзначився трьома забитими голами та двома асистами.
Матч розпочнеться о 21:45.
📄 STARTING XI #GenoaUdinese ⤵️ pic.twitter.com/ow1cUvsRLg— Genoa CFC (@GenoaCFC) February 24, 2024
Нагадаємо, у 25 турі Дженоа зіграла внічию з Наполі.
✅ Підписуйт есь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!