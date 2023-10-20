Суперником арабської країни може стати Англія

Джерело - Суспільне Спорт.

Саудівська Аравія прагне прийняти чемпіонат світу з футболу серед жінок у 2035 році.

Про це заявила технічний директор жіночої збірної країни Моніка Штааб.

У жовтні 2023 року Саудівська Аравія оголосила про бажання подати заявку на проведення чоловічого ЧС-2034 з футболу. Як пише видання Fox Sports, шанси країни прийняти мундіаль підвищились після того, як її підтримала Індонезія - до цього з'являлись чутки, що індонезійці можуть сформувати спільну заявку разом із Австралією.

Окрім того, Саудівська Аравія претендує на проведення жіночого Кубка Азії у 2026 році, заявку на проведення турніру також подала Австралія. При цьому жіноча збірна Саудівської Аравії з футболу дебютувала лише у 2022 році, нею опікується колишня німецька футболістка Моніка Штааб.

За словами Штааб, наразі вона займається формуванням команди, яка могла б конкурувати з іншими жіночими збірними та виступити на потенційно домашньому ЧС-2035.

"Я сказала [керівникам саудівського спорту], що потрібен час, щоб потрапити на чемпіонат світу. Я знаю, що вони хочуть прийняти чоловічий чемпіонат світу – чому б не прийняти жіночий чемпіонат світу в 2035 році?" - сказала Штааб на конференції Leaders Week у Лондоні.

BBC вказує на занепокоєння щодо ситуації з правами жінок в Саудівській Аравії. Зокрема, багато борців за права жінок ув'язнені, незважаючи на деякі реформи в країні, наприклад, припинення заборони жінкам керувати автомобілем.

Конкурентом Саудівської Аравії за право прийняти ЧС-2035 серед жінок може стати Англія. Наразі англійці розглядають можливість подати заявку на проведення ЧС-2031, однак якщо ЧС-2027 віддадуть Німеччині, Нідерландам та Бельгії, то Англія не зможе претендувати на наступний мундіаль через ротацію між континентами.