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Тілль здивував вибором номера в ЛНЗ

ЛНЗ заявив хавбека Тілля на УПЛ
Сьогодні 17:47 159 0
Тілль здивував вибором номера в ЛНЗ
#ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олів'є Тілль

Джерело - upl.ua.

Новачок ЛНЗ Олів’є Тілль здивував вибором ігрового номера.

Про це йдеться на сайті української Прем'єр-ліги.

Півзахисник збірної Люксембургу заявлений у черкаському клубі під номером "1".

Тілль 18 лютого став гравцем ЛНЗ та вже встиг дебютувати за команду в матчі чемпіонату України проти Кривбасу (0:3).

Нагадаємо, Олів'є залишив Ворсклу після початку повномасштабної війни та приєднався спершу на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт з клубом нижчого дивізіону чемпіонату Туреччини Еюпспор.

Наразі ЛНЗ посідає 10 місце у чемпіонаті України із 20 очками в активі. 

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