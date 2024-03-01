Тілль здивував вибором номера в ЛНЗ

ЛНЗ заявив хавбека Тілля на УПЛ

Новачок ЛНЗ Олів’є Тілль здивував вибором ігрового номера.

Про це йдеться на сайті української Прем'єр-ліги.

Півзахисник збірної Люксембургу заявлений у черкаському клубі під номером "1".

Тілль 18 лютого став гравцем ЛНЗ та вже встиг дебютувати за команду в матчі чемпіонату України проти Кривбасу (0:3).

Нагадаємо, Олів'є залишив Ворсклу після початку повномасштабної війни та приєднався спершу на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт з клубом нижчого дивізіону чемпіонату Туреччини Еюпспор.

Наразі ЛНЗ посідає 10 місце у чемпіонаті України із 20 очками в активі.

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