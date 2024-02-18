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ЛНЗ підписав експівзахисника Ворскли Тілля

Черкаський клуб підсилився люксембурзьким півзахисником
Сьогодні 12:50 155 0
ЛНЗ підписав експівзахисника Ворскли Тілля
#ЛНЗ Черкаси, #Олів'є Тілль

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Люксембургу Олів'є Тілль став гравцем ЛНЗ.

Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.

Деталі угоди з гравцем не розголошуються.

Тілль вже виступав в Україні у 2020-2021 роках за Ворсклу. За полтавський клуб люксембуржець провів 32 матчі, забив 12 голів та віддав 9 асистів.

Нагадаємо, Олів'є Тілль залишив Полтаву після початку повномасштабної війни та приєднався спершу на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт з клубом нижчого дивізіону чемпіонату Туреччини Еюпспор.

Раніше нападник Олексій Хобленко підписав повноцінний контракт з ЛНЗ.

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