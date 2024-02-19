Тілль: Я постійно стежив за УПЛ

Новачок ЛНЗ Олів’є Тілль пояснив повернення в Україну.

Про це півзахисник збірної Люксембургу розповів у коментарі клубному Youtube-каналу.

"Після отримання пропозиції я радився зі своєю сім’єю, зокрема з дружиною. Радий, що врешті-решт ми досягли згоди. Це добре для обох сторін.

Я постійно стежив за УПЛ з того дня, як поїхав з України. Я підтримую цей чемпіонат та не випускав його зі свого поля зору.

Знаю, що ЛНЗ - це хороший клуб, який вийшов в УПЛ. У Черкасах з’явився великий проєкт. Це дуже цікаво. Я хочу допомогти клубу досягти цілей.

Коли м’яч в моїх ногах, я можу допомогти. Я вмотивований - це новий початок для мене. Я щасливий повернутися в Україну, щоб показувати свої найкращі якості.

Я хочу знову отримувати задоволення від футболу. Коли я був у турецькій команді, це було доволі складно для мене та моєї родини. Я хочу все це забути та розпочати з чистого аркуша.

Україна - хороше місце для нового початку, тому що я знаю чемпіонат, і він мені подобається", - сказав Тілль.