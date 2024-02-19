Тілль: Я постійно стежив за УПЛ

Джерело - ЛНЗ.
Новачок ЛНЗ Олів’є Тілль пояснив повернення в Україну.
Про це півзахисник збірної Люксембургу розповів у коментарі клубному Youtube-каналу.
"Після отримання пропозиції я радився зі своєю сім’єю, зокрема з дружиною. Радий, що врешті-решт ми досягли згоди. Це добре для обох сторін.
Я постійно стежив за УПЛ з того дня, як поїхав з України. Я підтримую цей чемпіонат та не випускав його зі свого поля зору.
Знаю, що ЛНЗ - це хороший клуб, який вийшов в УПЛ. У Черкасах з’явився великий проєкт. Це дуже цікаво. Я хочу допомогти клубу досягти цілей.
Коли м’яч в моїх ногах, я можу допомогти. Я вмотивований - це новий початок для мене. Я щасливий повернутися в Україну, щоб показувати свої найкращі якості.
Я хочу знову отримувати задоволення від футболу. Коли я був у турецькій команді, це було доволі складно для мене та моєї родини. Я хочу все це забути та розпочати з чистого аркуша.
Україна - хороше місце для нового початку, тому що я знаю чемпіонат, і він мені подобається", - сказав Тілль.
Напередодні Тілль став гравцем ЛНЗ. Деталі угоди не розголошуються.
Нагадаємо, Олів'є залишив Ворсклу після початку повномасштабної війни та приєднався спершу на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт з клубом нижчого дивізіону чемпіонату Туреччини Еюпспор.
Наразі ЛНЗ посідає 10 місце у чемпіонаті України із 20 очками в активі. Наступний матч команда зіграє проти Кривбаса (23 лютого).
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