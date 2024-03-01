Зоря сподівається заробити на трансфері 21-річного оборонця

Джерело - Чемпіон.

Зоря не отримувала від інших клубів пропозиції щодо трансферу 21-річного центрального захисника Арсенія Батагова.

Про це повідомив президент луганського клубу Євген Геллер.

"Жодної офіційної пропозиції щодо Батагова не було. МЛС? Взагалі не чув. Батагов коштує 5 мільйонів? Я вважаю, що він коштує дорожче. Актуально: АЗ готує трансфер захисника Зорі А після того, як він добре зіграє на Олімпіаді, він буде коштувати ще дорожче", – сказав Геллер.

Батагов виходив на поле у футболці луганців у поточному сезоні 20 разів і забив 2 голи, а також віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює захисника в 1.8 мільйонів євро. Контракт гравця розрахований до кінця сезону.

Нагадаємо, у першому матчі після нового року Зоря в УПЛ перемогла полтавську Ворсклу (1:0). Свій наступний матч луганчани зіграють проти Олександрії в неділю, 3 березня.