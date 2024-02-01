АЗ готує трансфер захисника Зорі

Джерело - Чемпіон.
АЗ Алкмар хоче підписати 21-річного центрального захисника луганської Зорі Арсенія Батагова.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Нідерландський клуб запропонував за гравця 1 млн євро. Повідомляється, що Зоря хоче отримати куди більшу суму за такий трансфер.
Батагов виходив на поле у футболці луганців у поточному сезоні 19 разів і забив 2 голи, а також віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює захисника в 1.8 мільйонів євро.
Контракт Батагова із Зорею розрахований до кінця поточного сезону. Арсеній відмовився продовжувати угоду і через це команда не взяла його на зимові збори.
Раніше повідомлялося, що Зоря орендує сенегальського нападника Ештрели Ндура.