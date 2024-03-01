Головне
Повноводний Дніпро-1, потужна Динамо-машина: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,77
Сьогодні 16:10 139
Мандзій здобув срібло на етапі Кубку націй
Сьогодні 12:41 1769
Державний фонд Саудівської Аравії став спонсором ATP
Сьогодні 10:43 220
Українки поборються за медалі в перший день чемпіонату світу
Сьогодні 09:58 489
Збірна України здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Сьогодні 09:38 320
Атлетик розгромив Атлетико на шляху до фіналу Кубку Іспанії
Сьогодні 07:36 397
Бенфіка з Трубіним поступилася Спортингу в 1 матчі півфіналу Кубку Португалії
Сьогодні 07:16 522
Жіноча збірна України обіграла Ізраїль у відборі на Євро-2024
Вчора 23:26 663 1
Ястремська поступилася росіянці Блінковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Вчора 23:17 796
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку
Вчора 22:35 65954 13
Прямі трансляції

Беллінгем може зіграти проти Валенсії

Беллінгем пропустив останні три матчі Реала.
Сьогодні 14:18 146 0
Беллінгем може зіграти проти Валенсії
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем повернувся у загальну групу мадридського клубу.

Про це повідомив журналіст The Athletic Гільєрмо Раї.

За інформацією джерела, хавбек може зіграти проти Валенсії, за яку виступає нападник збірної України Роман Яремчук. Гра відбудеться у суботу, 2 березня. 

Нагадаємо, Джуд  отримав пошкодження у матчі чемпіонату Іспанії з Жироною (4:0).

Відзначимо, що в лазареті Реала досі перебувають Алаба, Куртуа та Мілітао. Карвахаль і Камавінга пропустять наступну гру через дискваліфікації.

Англійський півзахисник перейшов у Реал у червні 2023 року з дортмундської Боруссії за понад 100 млн євро. У поточному сезоні він у 29 матчах за мадридців забив 20 м'ячів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Реал встановив новий клубний рекорд.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченку та Ф'юрі потрібна допомога у ментальному здоров'ї, - психотерапевтка Ломаченку та Ф'юрі потрібна допомога у ментальному здоров'ї, - психотерапевтка 27094
Мандзин виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубку IBU Мандзин виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубку IBU 4312 1
Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок 4565
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку 65954 13
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 156330
10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі 10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі 4181
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5269
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48229
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91795
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39046
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35530
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21581