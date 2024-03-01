Беллінгем може зіграти проти Валенсії

Беллінгем пропустив останні три матчі Реала.

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем повернувся у загальну групу мадридського клубу.

Про це повідомив журналіст The Athletic Гільєрмо Раї.

За інформацією джерела, хавбек може зіграти проти Валенсії, за яку виступає нападник збірної України Роман Яремчук. Гра відбудеться у суботу, 2 березня.

Нагадаємо, Джуд отримав пошкодження у матчі чемпіонату Іспанії з Жироною (4:0).

Відзначимо, що в лазареті Реала досі перебувають Алаба, Куртуа та Мілітао. Карвахаль і Камавінга пропустять наступну гру через дискваліфікації.

Англійський півзахисник перейшов у Реал у червні 2023 року з дортмундської Боруссії за понад 100 млн євро. У поточному сезоні він у 29 матчах за мадридців забив 20 м'ячів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Реал встановив новий клубний рекорд.