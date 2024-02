Реал Андрія Луніна встановив новий клубний рекорд щодо найменшої кількості пропущених голів на певному інтервалі часу.

Про це повідомляє OptaJose.

Цього сезону мадридці пропустили лише 16 голів у 26 матчах Ла Ліги. Це найкращий показник у захисті на цьому етапі змагань в історії мадридського клубу.

Наразі підопічні Анчелотті лідирують у турнірній таблиці у вищому дивізіоні Іспанії та мають 65 очок.

