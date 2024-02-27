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Реал встановив новий клубний рекорд

Сьогодні 22:26 48 0
Реал встановив новий клубний рекорд
Фото Getty Images
#Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Реал Андрія Луніна встановив новий клубний рекорд щодо найменшої кількості пропущених голів на певному інтервалі часу.

Про це повідомляє OptaJose.

Цього сезону мадридці пропустили лише 16 голів у 26 матчах Ла Ліги. Це найкращий показник у захисті на цьому етапі змагань в історії мадридського клубу.

Наразі підопічні Анчелотті лідирують у турнірній таблиці у вищому дивізіоні Іспанії та мають 65 очок.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони також погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

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