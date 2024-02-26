Головне
Олександрія відібрала очки в Шахтаря у 18 турі УПЛ
Сьогодні 17:24 630
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син
Сьогодні 17:55 220
Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ
Сьогодні 17:05 171
Евертону повернули 4 очки в АПЛ
Сьогодні 16:22 437
Зоря здолала Ворсклу в матчі 18 туру УПЛ
Сьогодні 15:55 334
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію
Сьогодні 11:16 370402 10
Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю
Сьогодні 00:30 1607
Збірна України програла Португалії у відборі Євробаскету-2025
Вчора 23:12 454
Збірна України виграла юнацький чемпіонат Європи з фехтування
Вчора 22:20 568
Середу номіновано на Спортсмена року-2023
Вчора 20:57 653
Прямі трансляції

Баварія призначила спортивним директором колишнього функціонера Лейпцига

50-річний Макс Еберль підписав контракт до 30 червня 2027 року
Сьогодні 19:47 89 0
Баварія призначила спортивним директором колишнього функціонера Лейпцига
#Баварія, #РБ Лейпциг, #Макс Еберль

Джерело - офіційний сайт Баварії.

З 1 березня цього року новим спортивним директором Баварії стане Макс Еберль.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Таке рішення було одноголосно прийнято сьогодні, 26 лютого, на засіданні Наглядової ради.

50-річний Еберль підписав контракт до 30 червня 2027 року.

Рада також вирішила, що з 1 липня 2024 року правління мюнхенців складатиметься з трьох посад: Головний виконавчий директор, фінансовий директор і директор з продажу та спортивний директор.

У вересні 2023 року РБ Лейпциг оголосив про звільнення Макса Еберля

Наразі Баварія займає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від Баєра на 8 очок.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 4507
Марсель розгромив Монпельє, ПСЖ уникнув поразки від Ренна: результати матчів 23 туру Ліги 1 Марсель розгромив Монпельє, ПСЖ уникнув поразки від Ренна: результати матчів 23 туру Ліги 1 748
Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю 1607
Стала відома оцінка Мудрика за фінал Кубку англійської ліги Стала відома оцінка Мудрика за фінал Кубку англійської ліги 1189
Реал із Луніним здолав Севілью: результати матчів 26 туру Ла Ліги Реал із Луніним здолав Севілью: результати матчів 26 туру Ла Ліги 876
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію 370402 10
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23098 7
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63880
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35452
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5335 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28084
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 356972