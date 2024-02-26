Джерело - офіційний сайт Баварії.
З 1 березня цього року новим спортивним директором Баварії стане Макс Еберль.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Таке рішення було одноголосно прийнято сьогодні, 26 лютого, на засіданні Наглядової ради.
50-річний Еберль підписав контракт до 30 червня 2027 року.
Рада також вирішила, що з 1 липня 2024 року правління мюнхенців складатиметься з трьох посад: Головний виконавчий директор, фінансовий директор і директор з продажу та спортивний директор.
У вересні 2023 року РБ Лейпциг оголосив про звільнення Макса Еберля
Наразі Баварія займає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від Баєра на 8 очок.
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