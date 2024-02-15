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Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції

Оновлений рейтинг ФІФА
Сьогодні 13:15 3899 0
Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції
Фото - УАФ
#ФІФА

Джерело - Чемпіон.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Збірна Аргентини продовжує очолювати список найкращих команд. Другу позицію зберегла Франція, а Англія розташувалася на третій позиції.

Після публікації попереднього реєстру збірна України не зіграла жодного матчу, тому поступилася позиціями командам Південної Кореї та Австралії, що виступали на Кубку Азії.

Збірна Боснії та Герцеговини, з якою Україна гратиме у плей-оф відбору на Євро-2024, розташувалася на 71-му місці в рейтингу

Рейтинг ФІФА на 15 лютого 2024 року:

1. Аргентина — 1855,20.
2. Франція — 1845,44.
3. Англія — 1800,05.
4. Бельгія — 1798,46.
5. Бразилія — 1784,09.
6. Нідерланди — 1745,48.
7. Португалія — 1745,06.
8. Іспанія — 1732,64.
9. Італія — 1718,82.
10. Хорватія — 1717,57.
 …
24. УКРАЇНА — 1553,35.

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