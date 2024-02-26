Зінченко: Я дуже близький до відновлення від травми

Українець розповів, коли повернеться на поле

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко близький до повернення на поле.

Про це український гравець розповів під час благодійного турніру з CS 2.

"Я сподіваюся повернутися на поле дуже дуже скоро, тому що зараз такий період, коли дуже важливі ігри, не тільки в клубі та й за збірну, тому сподіваюся на швидке відновлення. Я уже дуже близький до цього", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, кіберспортивна команда Олександрі Зінченка Passion організувала благодійний шоуматч у CS 2 для підтримки батальйону "Айдар".

Раніше повідомлялося, що рішення про повернення українця на футбольне поле буде прийнято наприкінці тижня.

Оборонець пропускав чотири останні гри Арсенала через проблеми з литковим м‘язом.

У поточному сезоні Зінченко провів 27 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Напередодні Арсенал без Зінченка розгромив Ньюкасл.

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