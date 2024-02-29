Джерело - Record.
Захисник Бенфіки Антоніу Сілва може змінити команду в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Record.
Португальським гравцем цікавиться мюнхенська Баварія. Клаусула Сілви складає 100 млн євро.
Конкуренцію Баварії за підписання Антоніу може скласти Манчестер Юнайтед.
Контракт гравця з лісабонським клубом чинний до літа 2027 року. Портал Transfermakt оцінює його в 45 млн євро.
Цього сезону 20-річний Сілва провів 35 матчів, у яких забив 2 голи.
Напередодні Бенфіка, з українським воротарем Анатолієм Трубіним у складі, обіграла Портімоненсе у 23 турі чемпіонату Португалії.
Нагадаємо, лісабонці оголосили про підписання тренувального контракту з українцем Ігорем Костенком.
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