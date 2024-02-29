Клаусула португальського центрбека складає 100 млн євро

Джерело - Record.

Захисник Бенфіки Антоніу Сілва може змінити команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Record.

Португальським гравцем цікавиться мюнхенська Баварія. Клаусула Сілви складає 100 млн євро.

Конкуренцію Баварії за підписання Антоніу може скласти Манчестер Юнайтед.

Контракт гравця з лісабонським клубом чинний до літа 2027 року. Портал Transfermakt оцінює його в 45 млн євро.

Цього сезону 20-річний Сілва провів 35 матчів, у яких забив 2 голи.

Напередодні Бенфіка, з українським воротарем Анатолієм Трубіним у складі, обіграла Портімоненсе у 23 турі чемпіонату Португалії.

Нагадаємо, лісабонці оголосили про підписання тренувального контракту з українцем Ігорем Костенком.

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