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Бенфіка підписала 16-річного українця

Гравець після трьох років перебування у системі клубу отримав контракт Бенфіка підписала 16-річного українця
Сьогодні 17:00 195 0
Бенфіка підписала 16-річного українця
#Бенфіка

Джерело - slbenfica.pt.

Бенфіка оголосила про підписання тренувального контракту з українським воротарем Ігорем Костенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Відзначимо, що 16-річний українець вже три сезони виступає у молодіжній системі португальського клубу.

Гравець є вихованцем київського Динамо. У поточному Костенко відіграв 22 матчі за юнацькі команди "орлів". 

Напередодні Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу в Лізі Європи.

Нещодавно юний вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ (Дніпропетровська область) підписав контракт із Реалом і тепер виступатиме за молодіжні команди "вершкових".

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