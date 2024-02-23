Гравець після трьох років перебування у системі клубу отримав контракт Бенфіка підписала 16-річного українця

Бенфіка оголосила про підписання тренувального контракту з українським воротарем Ігорем Костенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Відзначимо, що 16-річний українець вже три сезони виступає у молодіжній системі португальського клубу.

Гравець є вихованцем київського Динамо. У поточному Костенко відіграв 22 матчі за юнацькі команди "орлів".

Напередодні Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу в Лізі Європи.

Нещодавно юний вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ (Дніпропетровська область) підписав контракт із Реалом і тепер виступатиме за молодіжні команди "вершкових".