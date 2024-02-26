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Бенфіка з Трубіним розгромила Портімоненсе в чемпіонаті Португалії

Гра завершилася з рахунком 4:0
Сьогодні 08:10 173 0
Бенфіка з Трубіним розгромила Портімоненсе в чемпіонаті Португалії
Фото - Getty Images
#Бенфіка

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка обіграла Портімоненсе у 23 турі чемпіонату Португалії.

Матч завершився з рахунком 4:0.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч. Воротар у цьому сезоні зіграв за "орлів" у 33 матчах: пропустив 27 голів, 13 ігор відстояв "на нуль".

Контракт українського воротаря з Бенфікою чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 22-річного Трубіна у 25 мільйонів євро.

Чемпіонат Португалії

23 тур, 25 лютого

Бенфіка – Портімоненсе 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Рафа Сілва, 2:0 - 57 Нерес, 3:0 - 59 Ді Марія, 4:0 - 75 Рафа Сілва 

Наразі Бенфіка посідає перше місце у таблиці чемпіонату з 58 очками після 23 зіграних матчів. 

Раніше визначився суперник португальського клубу в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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