Ігор Гатауллін прокоментував вихід Андрія Павелка на свободу

Звільнення колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка не вплине на рішення розвивати футбол згідно з баченням нового очільника УАФ Андрія Шевченка.

Про це заявив президент Вінницької обласної асоціації футболу Ігор Гатауллін.

"Це поки була задоволена апеляційна скарга. Але як я розумію — я все ж досвідчений та з великим стажем в українському футболі — цей факт ніяк не вплине на стратегічне рішення розвивати футбол згідно з баченням Андрія Миколайовича Шевченка. Абсолютно. Адже конгрес 25 січня майже одноголосно - 93 делегати із 94 - проголосував за. Разом з тим, ми голосували уже після озвучення програми, яка є хорошою та конкретною, дозволяє розвивати футбол та враховує специфіку сьогоднішню.

Маю на увазі агресію цих тварюк проти нашої країни. До того ж статус нашого президента буде мати шикарне значення на міжнародному рівні. Юридично дотримані абсолютно всі закони. І футбольні, і людські. І особливо закони нашої держави на юридичному рівні. На найвищому рівні. Це однозначно", - сказав Гатауллін.

Нагадаємо, що колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко вийшов на свободу.

Функціонера відправили в СІЗО на 60 діб більше 8 місяців тому - 16 червня 2023 року. Після цього термін утримування під вартою неодноразово продовжували.

Зазначимо, що Павелка звинувачувався в розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!