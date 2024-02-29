Стали відомі деталі виходу експрезидента УАФ на свободу

Джерело - Українська правда.

Колишній президент УАФ Андрій Павелко виграв апеляцію щодо скасування арешту.

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на власні джерела.

"29 лютого колегія суддів Львівського апеляційного суду, розглянувши апеляційну скаргу адвоката Павелка, скасувала рішення суду першої інстанції.

Попри заперечення прокурора, який наполягав на необхідності тримання під вартою, скасовано ухвалу про продовження арешту (до 16 березня 2024 року -ред.). Новий запобіжний захід не обрано", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування справи ексочільника Української асоціації футболу завершено. Наразі триває ознайомлення підозрюваних зі справою. Оскарження нинішнього рішення суду на цьому етапі неможливе.

За інформацією УП, ексгенеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький свою апеляцію програв і залишається під вартою.

Варто зазначити, що функціонера відправили в СІЗО на 60 діб більше 8 місяців тому - 16 червня 2023 року. Після цього термін утримування під вартою неодноразово продовжували.

Нагадаємо, Павелко звинувачувався в розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів.

Раніше колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка обрали президентом УАФ на конгресі організації 25 січня. Він замінив на посту Андрія Павелка, який очолював УАФ з 2015 по 2024 роки.

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