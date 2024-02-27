Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе прибув на зустріч з президентом Франції Макроном, Нассером Аль-Хелаїфі та еміром Катару Хамадом бін Каліфа Аль Тані.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
ПСЖ не намагатиметься запропонувати Мбаппе новий контракт - це навіть не тема цієї зустрічі.
Раніше Кіліан розповідав про те, що Макрон переконував його не залишати Париж два роки тому.
🇫🇷 Kylian Mbappé arrives to meet with Emmanuel Macron, Nasser Al Khelaifi and Emir of Qatar.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2024
❗️ As reported, PSG will not try to offer Mbappé a new contract — not even topic of this meeting.
Mbappé, only negotiating with Real Madrid.
🎥 @danigilopezpic.twitter.com/uCo8IePf2N
Раніше повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони також погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.
У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 31 матч за ПСЖ, у яких забив 32 голи та віддав сім результативних передач.