Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе прибув на зустріч з президентом Франції Макроном, Нассером ​​Аль-Хелаїфі та еміром Катару Хамадом бін Каліфа Аль Тані.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

ПСЖ не намагатиметься запропонувати Мбаппе новий контракт - це навіть не тема цієї зустрічі.

Раніше Кіліан розповідав про те, що Макрон переконував його не залишати Париж два роки тому.

