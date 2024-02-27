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Мбаппе прибув на зустріч з президентом Франції

Сьогодні 21:55 105 0
Мбаппе прибув на зустріч з президентом Франції
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе прибув на зустріч з президентом Франції Макроном, Нассером ​​Аль-Хелаїфі та еміром Катару Хамадом бін Каліфа Аль Тані.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

ПСЖ не намагатиметься запропонувати Мбаппе новий контракт - це навіть не тема цієї зустрічі.

Раніше Кіліан розповідав про те, що Макрон переконував його не залишати Париж два роки тому.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони також погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 31 матч за ПСЖ, у яких забив 32 голи та віддав сім результативних передач.

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