Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе прибув на зустріч з президентом Франції Макроном, Нассером ​​Аль-Хелаїфі та еміром Катару Хамадом бін Каліфа Аль Тані.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

ПСЖ не намагатиметься запропонувати Мбаппе новий контракт - це навіть не тема цієї зустрічі.

Раніше Кіліан розповідав про те, що Макрон переконував його не залишати Париж два роки тому.

🇫🇷 Kylian Mbappé arrives to meet with Emmanuel Macron, Nasser Al Khelaifi and Emir of Qatar.



❗️ As reported, PSG will not try to offer Mbappé a new contract — not even topic of this meeting.



Mbappé, only negotiating with Real Madrid.



🎥 @danigilopezpic.twitter.com/uCo8IePf2N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2024

Раніше повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони також погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 31 матч за ПСЖ, у яких забив 32 голи та віддав сім результативних передач.