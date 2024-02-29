Мудрика визнали найкращим гравцем матчу проти Лідса

Український вінгер відзначився голом

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик допоміг команді обіграти Лідс у грі 1/8 фіналу Кубку Англії (3:2).

Пресслужба лондонського клубу визнала українця найкращим гравцем матчу.

"Зірка минулої ночі", – йдеться в повідомленні.

Михайло у грі проти Лідса відзначився голом та був замінений на 90+4 хвилині матчу.

Відзначимо, що цей гол став для українця першим у 2024 році. Михайло останнім часом втратив місце у стартовому складі, а перед фінальним матчем Кубку Ліги проти Ліверпуля українець мав невтішну серію із трьох поспіль "повних матчів" на лавці.

Нагадаємо, після недільної гри проти "червоних", у якій ексгравець Шахтаря з'явився на полі в кінці основного часу, колишній нападник Астон Вілли у соцмережах поглумився над 23-річним футболістом.