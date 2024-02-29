Циганков претендує на звання найкращого гравця Жирони у лютому

Українець відзначився двома голами в лютому

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Віктор Циганков претендує на звання найкращого гравця Жирони за підсумками лютого.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Також на нагороду номіновані голкіпер Пауло Гассаніга, захисник Ерік Гарсія та вінгер Савіньйо.

У лютому Циганков відіграв чотири матчі, в яких забив два голи.

Vota ara pel jugador 🌟 del mes de febrer!



🧤 @GazzanigaPaulo

🇺🇦 Viktor Tsygankov

⚔️ @ericgm3

🕺 @OficialSavinho — Girona FC (@GironaFC) February 28, 2024

Загалом у поточному сезоні Віктор відіграв 25 поєдинків, відзначився 6 голами та 3 гольовими передачами.

Жирона наразі посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від Реала на 6 очок. Наступний матч команда зіграє з Мальоркою 3 березня.

Раніше повідомлялося, що каталонський клуб має намір підписати новий контракт з Довбиком та Циганковим.