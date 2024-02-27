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Жирона - Райо Вальєкано 3:0: огляд матчу

Перемога дозволила Жироні повернути друге місце в Ла Лізі
Сьогодні 08:25 124 0
Жирона - Райо Вальєкано 3:0: огляд матчу
#Жирона, #Райо Вальєкано

Джерело - Чемпіон.

Жирона розгромно перемогла Райо Вальєкано в межах 26 туру іспанської Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
26 тур, 26 лютого

Жирона - Райо Вальєкано 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Циганков, 2:0 - 90+1 Савіо, 3:0 - 90+5 Савіо

Артем Довбик та Віктор Циганков вийшли в стартовому складі команди. Довбик провів на полі 73 хвилини, результативними діями не відзначився. Циганкову вдалося відкрити рахунок у матчі на 52-й хвилині поєдинку, його замінили на 89 хвилині гри.

Після цього матчу Жирона піднялася на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від Реала на 6 очок.

Довбик цього сезону провів за жиронців 27 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів. Циганков відіграв 25 поєдинків, відзначився 6 голами та 3 гольовими передачами.

Напередодні Реал із Луніним здолав Севілью.

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