Калініна обіграла Осоріо на шляху в чвертьфінал турніру в Остіні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (35) у двох сетах обіграла Камілу Осоріо (98) з Колумбії у другому колі хардового турніру WTA 250 в Остіні (США).
Матч тривав 1 годину та 7 хвилин. Українка 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 10 брейк-пойнтів.
Це була друга зустріч тенісисток і другу перемогу у протистоянні здобула Ангеліна.
У 1/4 фіналу Калініна, яка посіяна під першим номером, зіграє проти переможниці матчу Камілла Рахімова (92) – Діан Паррі (62, Франція).
Ангеліна Калініна (Україна) – Каміла Осоріо (Колумбія) 6:1, 6:2
Нагадаємо, що чинною чемпіонкою турніру в Остіні є Марта Костюк, проте українка вирішила не захищати титул. Наразі Марта грає на турнірі в Сан-Дієго, де також вийшла у чвертьфінал.