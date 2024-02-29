Калініна обіграла Осоріо на шляху в чвертьфінал турніру в Остіні

Калініна вперше в сезоні зіграє у чвертьфіналі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (35) у двох сетах обіграла Камілу Осоріо (98) з Колумбії у другому колі хардового турніру WTA 250 в Остіні (США).

Матч тривав 1 годину та 7 хвилин. Українка 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 10 брейк-пойнтів.

Це була друга зустріч тенісисток і другу перемогу у протистоянні здобула Ангеліна.

У 1/4 фіналу Калініна, яка посіяна під першим номером, зіграє проти переможниці матчу Камілла Рахімова (92) – Діан Паррі (62, Франція).

ATX Open - WTA 250

Остін, США

Хард (зал)

Призовий фонд - $267,082

Друге коло, 29 лютого

Ангеліна Калініна (Україна) – Каміла Осоріо (Колумбія) 6:1, 6:2

Нагадаємо, що чинною чемпіонкою турніру в Остіні є Марта Костюк, проте українка вирішила не захищати титул. Наразі Марта грає на турнірі в Сан-Дієго, де також вийшла у чвертьфінал.