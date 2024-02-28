Мудрик вивів Челсі вперед у матчі Кубку Англії

Дуже потрібний момент для українця

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик відзначився забитим м'ячем за Челсі в матчі 5-го раунду Кубку Англії проти Лідса.

На 37-й хвилині вінгер "синіх" вдало відгукнувся у штрафному майданчику суперника на пас Рахіма Стерлінга і завдав результативного удару з-під захисника гостей.

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На перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь господарів поля.

Слід зазначити, що цей гол став першим для Мудрика у 2024 році. Михайло останнім часом втратив місце у стартовому складі, а перед фінальним матчем Кубку Ліги проти Ліверпуля українець мав невтішну серію із трьох поспіль "повних матчів" на лавці.

Нагадаємо, після недільної гри проти "червоних", у якій ексгравець Шахтаря з'явився на полі в кінці основного часу, колишній нападник Астон Вілли у соцмережах поглумився над 23-річним футболістом.

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