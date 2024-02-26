Джерело - офіційний сайт Карпат.
Карпати призначили Гліба Корнієнка шеф-скаутом клубу.
Про це повідомляє пресслужба львів'ян.
Деталі угоди не розголошуються.
"Головними завданнями нового шеф-скаута "Карпат" є ідентифікація рівня потенційних новачків шляхом поглибленого аналізу та активація всіх наявних ресурсів для здійснення якісних трансферів.
Незважаючи на глибоке занурення Корнієнка у міжнародні ринки, серед сфер його відповідальності буде й ефективна робота клубу на внутрішньому трансферному ринку", – говориться у заяві.
Наприкінці минулого року Корнієнко покинув Дніпро-1, де він обіймав посаду шеф-скаута.
Варто зазначити, що наразі Карпати лідирують у чемпіонській групі Першої ліги.
Раніше Карпати орендували двох гравців Шахтаря.
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