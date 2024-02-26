Головне
Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами
Сьогодні 17:24 4258
Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу
Сьогодні 20:20 1177
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син
Сьогодні 17:55 287
Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ
Сьогодні 17:05 225
Евертону повернули 4 очки в АПЛ
Сьогодні 16:22 565
Зоря здолала Ворсклу в матчі 18 туру УПЛ
Сьогодні 15:55 422
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію
Сьогодні 11:16 370650 10
Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю
Сьогодні 00:30 1707
Збірна України програла Португалії у відборі Євробаскету-2025
Вчора 23:12 473
Збірна України виграла юнацький чемпіонат Європи з фехтування
Вчора 22:20 595
Прямі трансляції

Карпати призначили Корнієнка шеф-скаутом клубу

Деталі угоди не розголошуються
Сьогодні 20:43 141 0
Карпати призначили Корнієнка шеф-скаутом клубу

Джерело - офіційний сайт Карпат.

Карпати призначили Гліба Корнієнка шеф-скаутом клубу.

Про це повідомляє пресслужба львів'ян.

Деталі угоди не розголошуються.

"Головними завданнями нового шеф-скаута "Карпат" є ідентифікація рівня потенційних новачків шляхом поглибленого аналізу та активація всіх наявних ресурсів для здійснення якісних трансферів.

Незважаючи на глибоке занурення Корнієнка у міжнародні ринки, серед сфер його відповідальності буде й ефективна робота клубу на внутрішньому трансферному ринку", – говориться у заяві.

Наприкінці минулого року Корнієнко покинув Дніпро-1, де він обіймав посаду шеф-скаута.

Варто зазначити, що наразі Карпати лідирують у чемпіонській групі Першої ліги.

Раніше Карпати орендували двох гравців Шахтаря.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 4560
Реал із Луніним здолав Севілью: результати матчів 26 туру Ла Ліги Реал із Луніним здолав Севілью: результати матчів 26 туру Ла Ліги 912
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію 370650 10
Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу 1177
Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю 1707
Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами 4258
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155806
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12736
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14622
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21508
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35457
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10534 2