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Карпати підсиляться нападником Полісся

Бразильський форвард повернеться в Україну
Сьогодні 19:46 246 0
Карпати підсиляться нападником Полісся
#Карпати, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Нападник футбольного клубу Полісся Аріельсон стане гравцем львівських Карпат

Про це повідомив журналіст Ендрю Тодос.

"Леви" отримали згоду від гравця на перехід. Форвард буде виступати на правах оренди.

19-річний Аріельсон у поточному сезоні зіграв 16 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти. Полісся орендувало нападника у Крузеуйро, угода була розрахована до кінця сезону 2023/24.

Наразі Карпати лідирують у чемпіонській групі Першої ліги.

Раніше Карпати орендували двох гравців Шахтаря.

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