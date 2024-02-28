Джерело - офіційний сайт Вереса.
Верес підписав півзахисника Полісся Євгена Морозка.
Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.
Орендна угода з 31-річним гравцем розрахована до кінця нинішнього сезону.
У поточному чемпіонаті за Полісся Морозко зіграв 5 матчів.
Напередодні Верес поступився Колосу в межах 18 туру УПЛ. Рівненський залишився у зоні вильоту турнірної таблиці, розташувавшись на 15-й сходинці. Верес за 17 матчів чемпіонату заробив 12 залікових пунктів.
Повідомлялося, що рівняни влітку підпишуть нападника Ворскли Руслана Степанюка.
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