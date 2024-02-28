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Верес орендував півзахисника Полісся Морозка

Рівненський клуб оголосив про оренду 31-річного хавбека
Сьогодні 17:53 44 0
Верес орендував півзахисника Полісся Морозка

Джерело - офіційний сайт Вереса.

Верес підписав півзахисника Полісся Євгена Морозка.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Орендна угода з 31-річним гравцем розрахована до кінця нинішнього сезону.

У поточному чемпіонаті за Полісся Морозко зіграв 5 матчів.

Напередодні Верес поступився Колосу в межах 18 туру УПЛ. Рівненський залишився у зоні вильоту турнірної таблиці, розташувавшись на 15-й сходинці. Верес за 17 матчів чемпіонату заробив 12 залікових пунктів.

Повідомлялося, що рівняни влітку підпишуть нападника Ворскли Руслана Степанюка.

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