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Верес влітку підпише нападника Ворскли

Руслан Степанюк влітку може змінити клуб
Сьогодні 10:14 144 0
Верес влітку підпише нападника Ворскли
#Верес, #Руслан Степанюк, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Нападник полтавської Ворскли Руслан Степанюк влітку може стати гравцем рівненського Вереса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Сторони провели конкретні переговори щодо переходу форварда. Футболіст міг перейти до рівненського клубу вже взимку, але полтавський не відпустив його.

Відзначається, що перехід може не відбутися, якщо рівняни вилетять з УПЛ.

Цього сезону Руслан забив 8 голів та віддав 6 асистів у 21-му матчі.

Нагадаємо, у 18 турі УПЛ Ворскла поступилась Зорі, а Колос на виїзді переграв Верес.

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