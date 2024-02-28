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Мбаппе розповів Макрону та еміру Катару про можливий трансфер у Реал

Нападник ПСЖ провів зустріч із президентом франції та еміром Катару
Сьогодні 17:06 586 0
Мбаппе розповів Макрону та еміру Катару про можливий трансфер у Реал
#Аль-Хелайфі, #Макрон, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - RMC Sport.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе зустрівся із президентом Франції Емануелем Макроном, власником ПСЖ Нассером ​​Аль-Хелайфі та еміром Катару Хамадом бін Каліфа Аль Тані.

Про це повідомляє RMC Sport.

Французький нападник запевнив співрозмовників, що досі не домовився із Реалом про підписання контракту.

Зазначається, що емір Катару зичив успіху Мбаппе.

Раніше Кіліан розповідав про те, що Макрон переконував його не залишати Париж два роки тому.

Повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 31 матч за ПСЖ, у яких забив 32 голи та віддав сім результативних передач.

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