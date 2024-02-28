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Гравець Руха перейшов у китайський клуб

Англійський півзахисник нігерійського походження покинув Рух
Сьогодні 14:44 237 0
Гравець Руха перейшов у китайський клуб
#Рух Львів, #Футбольні трансфери

Джерело - transfermarkt.com.

Вінгер львівського Руху Вів Соломон-Отабор продовжить свою кар'єру в Китаї.

Про це повідомляє портал Transfermarkt.

Англієць отримав статус вільного агента та вже підписав контракт із клубом вищого дивізіону Китаю – CZ Майті Лайонс.

28-річний Соломон-Отабор став гравцем Руху на початку 2023 року. У поточному сезоні відіграв14 матчів в УПЛ, без результативних дій.

Нагадаємо, що львівський клуб у першому турі УПЛ в новому році розписав мирову з Поліссям (1:1). Наступний матч команда зіграє проти Колоса у суботу, 2 березня.

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