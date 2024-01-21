Англійський легіонер залишив Рух перед зборами у Словенії

Ввечері сьогодні, 21 січня, футболісти львівського Руха вирушили до Словенії, де проведуть черговий етап підготовки до весняної частини сезону.

Про це повідомляє Sport.ua

У складі делегації Руху відсутні не тільки півзахисники Олексій Довгий, Мар'ян Мисик, та аргентинець Фабрісіо Альваренга, яких виставили на трансфер, а й ще один легіонер - британець Вів Соломон-Отабор, котрий минулої осені взяв участь в 14 матчах УПЛ. Схоже, на нього тренерський штаб львів'ян також вже не розраховує.

У розташуванні Руха в Словенії буде перебувати й декілька гравців з молодіжного складу та Руха-2, що виступає в Другій лізі.

Перші спаринги підопічні Віталія Пономарьова проведуть 26 січня, коли в один день зустрінуться з Домжале (Словенія) та Сараєво (Боснія і Герцеговина).

Раніше Рух переграв Минай у контрольному матчі.