Манчестер Юнайтед націлився на екстренера Реала

У Манчестер Юнайтед влітку може змінитися головний тренер

У Манчестер Юнайтед розглядають можливість заміни головного тренера команди Еріка Тен Гага.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Манкуніанці націлені на запрошення екстренера Реала Зінедіна Зідана, оскільки нові акціонери клубу INEOS є великими шанувальниками тренера. Утім, сам француз сподівається відновити свою кар'єру в Італії.

"Марчелло Ліппі змусив мене прийти в Ювентус. Він був першим, хто повірив у мене і змусив грати: саме він зробив мене тим, ким я є. Повернутися до Італії в якості тренера? Чому б ні, у футболі може статися все, що завгодно. Зараз я займаюся іншими справами, подивимося, але я, звичайно, хотів би", - цитує Зідана журналіст НІколо Скіра.

Зінедін Зідан залишається без роботи з літа 2021 року, коли покинув Реал після свого другого періоду в клубі. З "вершковими" він виграв три Ліги чемпіонів та два титули чемпіона Іспанії.

Раніше француз відмовився від пропозиції очолити збірну Алжиру.

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