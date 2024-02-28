Джерело - Inter_Xtra.
Челсі влітку може змінити головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.
Про це повідомляє FCInterNews.
Лондонці внесли у шортлист головного тренера Інтера Сімоне Індзагі та вже зробили конкретні кроки щодо італійського фахівця.
Проте Індзагі не планує приймає пропозицію Челсі. Наставнику комфортно у Мілані. Найближчим часом він розпочне переговори з керівництво Інтера про продовження контракту, який розрахований до літа 2025 року.
Сімоне очолив Інтер у 2021 році. Наразі міланський клуб є лідером Серії А із дев'ятиочковим відривом від другого Ювентуса.
Напередодні Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубку Англійської футбольної ліги. Колишній нападник збірної Англії Габріель Агбонлахор звинуватив у поразці лондонців українського вінгера Михайла Мудрика.