Сімоне Індзагі зацікавив Челсі

Челсі влітку може змінити головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє FCInterNews.

Лондонці внесли у шортлист головного тренера Інтера Сімоне Індзагі та вже зробили конкретні кроки щодо італійського фахівця.

Проте Індзагі не планує приймає пропозицію Челсі. Наставнику комфортно у Мілані. Найближчим часом він розпочне переговори з керівництво Інтера про продовження контракту, який розрахований до літа 2025 року.

Сімоне очолив Інтер у 2021 році. Наразі міланський клуб є лідером Серії А із дев'ятиочковим відривом від другого Ювентуса.

Напередодні Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубку Англійської футбольної ліги. Колишній нападник збірної Англії Габріель Агбонлахор звинуватив у поразці лондонців українського вінгера Михайла Мудрика.