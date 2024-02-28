Головне
Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ
Вчора 11:13 831 2
Шоу двох акторів: Голанд оформив пента-трик, а де Брейне віддав 4 асисти в матчі Кубку Англії
Сьогодні 10:05 639
Ястремська з боями переграла Доулгайд на старті турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:25 319
Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 в Остіні
Сьогодні 08:10 279
Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли
Сьогодні 07:00 382
Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця
Сьогодні 02:22 1087
Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем
Вчора 21:39 900
Довбик не забиває вже майже 400 хвилин у Ла Лізі
Вчора 19:56 436
Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24
Вчора 19:25 6194 2
Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем
Вчора 17:55 958
Прямі трансляції

Челсі зацікавлений у запрошенні Індзагі

Сімоне Індзагі зацікавив Челсі
Сьогодні 11:30 91 0
Челсі зацікавлений у запрошенні Індзагі
Фото - Getty Images
#Інтер, #Челсі, #Сімоне Індзагі

Джерело - Inter_Xtra.

Челсі влітку може змінити головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє FCInterNews.

Лондонці внесли у шортлист головного тренера Інтера Сімоне Індзагі та вже зробили конкретні кроки щодо італійського фахівця.

Проте Індзагі не планує приймає пропозицію Челсі. Наставнику комфортно у Мілані. Найближчим часом він розпочне переговори з керівництво Інтера про продовження контракту, який розрахований до літа 2025 року.

Сімоне очолив Інтер у 2021 році. Наразі міланський клуб є лідером Серії А із дев'ятиочковим відривом від другого Ювентуса.

Напередодні Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубку Англійської футбольної ліги. Колишній нападник збірної Англії Габріель Агбонлахор звинуватив у поразці лондонців українського вінгера Михайла Мудрика.

Коментарі ()
Популярне зараз
Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24 Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24 6194 2
Циганик: Ротань не викличе Ярмоленка та Циганкова до олімпійської збірної Циганик: Ротань не викличе Ярмоленка та Циганкова до олімпійської збірної 1171
Арсенал зацікавився Мудриком Арсенал зацікавився Мудриком 937
Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем 958
Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем 900
Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця 1087
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91709
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25237
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 318160
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23121 7
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28117
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50334