Джерело - Чемпіон.
Воротар Полісся Денис Бойко отримав ліцензію тренера категорії В.
Про це повідомляє сам гравець.
Він отримав ліцензію тренера воротарів. До переходу в Полісся Бойко виступав у складі Динамо, Дніпра, Бешикташу, Оболоні, Кривбасу та Малаги.
Бойко у поточному сезоні провів 19 матчів за житомирський клуб, пропустив 12 голів та 8 разів відіграв "на нуль".
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Нагадаємо, півзахисник Полісся Бені Макуана зазнав м'язової травми в матчі 18 туру УПЛ із Рухом (1:1). Сам гравець в інстаграмі заявив, що пропустить решту сезону через пошкодження.