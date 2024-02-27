Бойко здобув ліцензію тренера воротарів

Джерело - Чемпіон.

Воротар Полісся Денис Бойко отримав ліцензію тренера категорії В.

Про це повідомляє сам гравець.

Він отримав ліцензію тренера воротарів. До переходу в Полісся Бойко виступав у складі Динамо, Дніпра, Бешикташу, Оболоні, Кривбасу та Малаги.

Бойко у поточному сезоні провів 19 матчів за житомирський клуб, пропустив 12 голів та 8 разів відіграв "на нуль".

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Нагадаємо, півзахисник Полісся Бені Макуана зазнав м'язової травми в матчі 18 туру УПЛ із Рухом (1:1). Сам гравець в інстаграмі заявив, що пропустить решту сезону через пошкодження.