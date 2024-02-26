Головне
Олександрія відібрала очки в Шахтаря у 18 турі УПЛ
Сьогодні 17:24 630
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син
Сьогодні 17:55 220
Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ
Сьогодні 17:05 171
Евертону повернули 4 очки в АПЛ
Сьогодні 16:22 437
Зоря здолала Ворсклу в матчі 18 туру УПЛ
Сьогодні 15:55 334
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію
Сьогодні 11:16 370402 10
Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю
Сьогодні 00:30 1607
Збірна України програла Португалії у відборі Євробаскету-2025
Вчора 23:12 454
Збірна України виграла юнацький чемпіонат Європи з фехтування
Вчора 22:20 568
Середу номіновано на Спортсмена року-2023
Вчора 20:57 653
Прямі трансляції

Макуана пропустить решту сезону через травму

21-річний вінгер зазнав розриву м'яза задньої поверхні стегна
Сьогодні 18:41 180 0
Макуана пропустить решту сезону через травму
#Полісся, #Бені Макуана

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Полісся Бені Макуана пропустить решту частину сезону через пошкодження.

Про це гравець житомирського клубу написав у інстаграмі.

21-річний вінгер зазнав розриву м'яза задньої поверхні стегна в матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги з Рухом (1:1).

"Обстеження підтвердили, що найближчими днями мені доведеться робити операцію. Я дуже хотів би закінчити цей сезон на висоті, але Бог не захотів цього. Я просто хотів би подякувати вам за цей чудовий сезон, повний емоцій, і сказати дякую всім українським вболівальникам за підтримку", - сказав Макуана.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Beni Makouana (@benimakouana28)

Цього сезону Макуана провів 20 матчів за Полісся, у яких він забив 3 голи та зробив 4 гольових передачі.

Раніше Полісся підписало 21-річного конголезького півзахисника.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Стала відома оцінка Мудрика за фінал Кубку англійської ліги Стала відома оцінка Мудрика за фінал Кубку англійської ліги 1189
Реал із Луніним здолав Севілью: результати матчів 26 туру Ла Ліги Реал із Луніним здолав Севілью: результати матчів 26 туру Ла Ліги 876
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію 370402 10
Марсель розгромив Монпельє, ПСЖ уникнув поразки від Ренна: результати матчів 23 туру Ліги 1 Марсель розгромив Монпельє, ПСЖ уникнув поразки від Ренна: результати матчів 23 туру Ліги 1 748
15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 4507
Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю 1607
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35452
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 102425
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34015 2
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23098 7
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336400 9
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10532 2