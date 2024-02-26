Півзахисник Полісся Бені Макуана пропустить решту частину сезону через пошкодження.

Про це гравець житомирського клубу написав у інстаграмі.

21-річний вінгер зазнав розриву м'яза задньої поверхні стегна в матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги з Рухом (1:1).

"Обстеження підтвердили, що найближчими днями мені доведеться робити операцію. Я дуже хотів би закінчити цей сезон на висоті, але Бог не захотів цього. Я просто хотів би подякувати вам за цей чудовий сезон, повний емоцій, і сказати дякую всім українським вболівальникам за підтримку", - сказав Макуана.