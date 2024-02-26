Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Полісся Бені Макуана пропустить решту частину сезону через пошкодження.
Про це гравець житомирського клубу написав у інстаграмі.
21-річний вінгер зазнав розриву м'яза задньої поверхні стегна в матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги з Рухом (1:1).
"Обстеження підтвердили, що найближчими днями мені доведеться робити операцію. Я дуже хотів би закінчити цей сезон на висоті, але Бог не захотів цього. Я просто хотів би подякувати вам за цей чудовий сезон, повний емоцій, і сказати дякую всім українським вболівальникам за підтримку", - сказав Макуана.
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Цього сезону Макуана провів 20 матчів за Полісся, у яких він забив 3 голи та зробив 4 гольових передачі.
Раніше Полісся підписало 21-річного конголезького півзахисника.
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