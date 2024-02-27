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Стали відомі оцінки Довбика та Циганкова за матч проти Райо Вальєкано

Віктор Циганков відкрив рахунок у матчі
Сьогодні 08:44 139 0
Стали відомі оцінки Довбика та Циганкова за матч проти Райо Вальєкано
Фото - Getty Images
#Жирона, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - sofascore.com.

Жирона вдома розгромно перемогла Райо Вальєкано в межах 26 туру іспанської Ла Ліги.

Український півзахисник господарів Віктор Циганков оцінку 7.7 від статистичного порталу Sofascore. Це третя оцінка у команді - більше тільки у Савіньйо (9.1) та Мігеля Гутьєрреса (8.3).

Циганков у цьому матчі забив гол та відіграв 89 хвилин.  Українець завдав 2 удари, обидва були точними. XG - 0.28, xA - 0.27, 31 передача (29 точних, 94%). Довбик має 1 удар повз ворота, 1 втрачений гольовий момент, xG 0.26, 6 передач, 4 з яких були точними (67%). 

Водночас Артем Довбик, який відіграв 73 хвилини,  має 6.3 - це найгірша оцінка в команді разом з Крістіаном Стуані, який вийшов на заміну та отримав стільки ж.

Після цього матчу Жирона піднялася на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від Реала на 6 очок.

Довбик цього сезону провів за жиронців 27 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів. Циганков відіграв 25 поєдинків, відзначився 6 голами та 3 гольовими передачами.

Напередодні Реал із Луніним здолав Севілью.

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