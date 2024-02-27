Ворсклі дозволено проводити матчі з глядачами

Полтавський клуб зможе допустити на стадіон 1000 глядачів

Джерело - ФК Ворскла.

Матч 19-го туру Української Прем'єр-ліги Ворскли з рівненським Вересом відбудеться за підтримки глядачів на трибунах.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Враховуючи всі вимоги регламенту щодо проведення матчів УПЛ під час дії воєнного стану на всій території України, клуб виконав всі умови організації заходів безпеки глядачів на трибунах і всіх учасників футбольного матчу. У результаті цього було отримано дозвіл на проведення офіційних зустрічей на стадіоні Ворскла ім. О. Бутовського сезону 2023/2024 з глядачами, кількість яких не перевищуватиме 1000 осіб.

Всі кошти, отримані від проведення матчів на домашній арені Ворскли, обіцяють спрямувати на допомогу Збройним силам України. Наразі один уболівальник може придбати лише один квиток.

Нагадаємо у 18 турі УПЛ Ворскла поступилась Зорі, а Колос на виїзді переграв Верес.