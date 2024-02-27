Реал погодився підписати брата Мбаппе

Брат Мбаппе також покине ПСЖ

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе перейде в Реал разом зі своїм братом Етаном.

Про це повідомив іспанський журналіст Едуардо Інда.

"Мбаппе прийде не сам. Попередній контракт був підписаний два тижні тому, але сім’я футболіста зробила пропозицію "Реалу" в останні дні. Це додана до попереднього контракту тема, яка не ставить його під сумнів. Сім’я Мбаппе та сам футболіст кілька днів тому попросили Реал також залучити його брата Етана. Реал подумав над цим та відповів "так", - сказав Інда.

Нагадаємо, 17-річний Етан нещодавно підписав контракт з ПСЖ. У сезоні він зіграв один матч у Лізі 1 та у Кубку Франції.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони також погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 31 матч за ПСЖ, у яких забив 32 голи та віддав сім результативних передач.