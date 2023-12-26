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Молодший брат Мбаппе підпише з ПСЖ професійний контракт

Етан Мбаппе підпише професійний контракт
Сьогодні 19:40 71 0
Молодший брат Мбаппе підпише з ПСЖ професійний контракт
#Мбаппе, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Молодший брат Кіліана Мбаппе, Етан веде переговори з керівництвом паризького клубу про підписання першого в житті професійного контракту.

Про це повідомляє Get French Football News.

Юнацька угода 16-річного футболіста завершується наприкінці нинішнього сезону, й парижани мають намір зберегти у своїх лавах талановитого хлопця.

Додамо, що окрім дебюту в основній команді ПСЖ, Етан у нинішньому сезоні зіграв 18 матчів за юнацьку команду парижан, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал готує трансфер Мбаппе.

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