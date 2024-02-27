Лунін став лідером чемпіонату Іспанії за ключовим показником

В українця найвищий відсоток сейвів

Український воротар Реала Андрій Лунін лідирує у Ла Лізі за відсотком сейвів.

Про це повідомляє sport.ua з посиланням на Fbref.

В українця відсоток сейвів становить 83,8. Він випереджає за цим показником голкіпера Бетіса Руя Сілву (81,3) та Альваро Валлеса з Лас-Пальмаса (79.8). У конкурента Луніна в Реалі Кепи Аррісабалаги порятунок воріт складає 73,5.

Наразі Андрій відіграв 50% своїх матчів у чемпіонаті Іспанії на "нуль" - із 14 зустрічей він пропускав голи у семи іграх.

Нагадаємо, нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа в матчі Ліги чемпіонів.