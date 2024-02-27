Вест Гем - Брентфорд 4:2: огляд матчу

Брентфорд зазнав нищівної поразки від Вест Гема

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем обіграв Брентфорд у межах 26 туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

26 тур, 26 лютого

Вест Гем - Брентфорд 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 5 Боуен, 2:0 - 7 Боуен, 2:1 - 13 Мопе, 3:1 - 63 Боуен, 4:1 - 69 Емерсон, 4:2 - 82 Вісса

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк провів увесь матч на лаві для запасних. Нагадаємо, у цьому сезоні українець зіграв у 17 матчах: без результативних дій.

Після цієї перемоги Вест Гем піднявся на восьму сходинку в турнірній таблиці. Брентфорд залишився 16.

Нагадаємо, Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ.

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