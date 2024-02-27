Головне
Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами
Вчора 17:24 5187
Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги
Сьогодні 00:35 142
Гол Циганкова допоміг Жироні перемогти Райо у 26 турі Ла Ліги
Вчора 23:59 229
На рахунку УАФ залишилося 2,5 млн євро
Вчора 23:21 170
Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу
Вчора 20:20 1211
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син
Вчора 17:55 320
Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ
Вчора 17:05 248
Евертону повернули 4 очки в АПЛ
Вчора 16:22 628
Зоря здолала Ворсклу в матчі 18 туру УПЛ
Вчора 15:55 455
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію
Вчора 11:16 370802 10
Прямі трансляції

Брентфорд без Ярмолюка програв Вест Гему в 26 турі АПЛ

Зустріч завершилася з рахунком 4:2
Сьогодні 00:00 94 0
Брентфорд без Ярмолюка програв Вест Гему в 26 турі АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Вест Гем, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем здобув перемогу над Брентфордом у межах 26 туру АПЛ.

Зустріч завершилася з рахунком 4:2 на користь "молотобійців".

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк провів увесь матч на лаві для запасних. Нагадаємо, у цьому сезоні українець зіграв у 17 матчах: без результативних дій.

Чемпіонат Англії - АПЛ
26 тур, 26 лютого

Вест Гем - Брентфорд 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 5 Боуен, 2:0 - 7 Боуен, 2:1 - 13 Мопе, 3:1 - 63 Боуен, 4:1 - 69 Емерсон, 4:2 - 82 Вісса

Після цієї перемоги Вест Гем піднявся на восьму сходинку в турнірній таблиці. Брентфорд залишився 16.

Нагадаємо, Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Брентфорд Ярмолюка зіграє проти Вест Гема: розклад матчів АПЛ Брентфорд Ярмолюка зіграє проти Вест Гема: розклад матчів АПЛ 664
15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 4586
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію 370802 10
Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами 5187
Евертону повернули 4 очки в АПЛ Евертону повернули 4 очки в АПЛ 628
Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу 1211
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155815
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34156
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19860 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 102440
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50318
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28090